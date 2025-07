Harry e Re Carlo fanno pace? Ecco il primo incontro… fra i loro consiglieri

Prove di disgelo fra Re Carlo III e il Principe Harry? Ancora non è dato saperlo. Il dato di fatto è che i piĂą alti consiglieri di padre e figlio si sono incontrati nei giorni scorsi e giĂ questo sembra un passo avanti importante “verso la risoluzione della loro aspra faida familiare " secondo quanto riferisce oggi il Daily Mail. D’altro canto, non si può certo pensare che due figure così di spicco possano incontrarsi come un padre e un figlio appartenenti al ceto medio.  Alcune fonti citate dal tabloid hanno dichiarato che l'incontro è stato il primo passo di un "processo di riavvicinamento" tra il Duca e la Duchessa di Sussex e il resto della famiglia reale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Harry e Re Carlo fanno pace? Ecco il primo incontro… fra i loro consiglieri

