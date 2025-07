Grave incidente in Istria cade dalla moto ma è senza patente e senza casco | ferito 25enne

Guida una moto a tutta velocità, senza patente, senza casco e con la targa contraffatta, poi cade e rimane ferito gravemente insieme al passeggero, anche lui senza casco. Come riportato da glasistre.hr, è successo in un campeggio vicino a Canegra, in Istria, intorno alle 19:30 di ieri, sabato 12. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: casco - istria - cade - moto

Grave incidente in Istria, cade dalla moto ma è senza patente e senza casco: ferito 25enne.

