Turismo l’appello della Fenailp | In Campania gli alberghi vanno riqualificati

Il turista moderno cerca esperienze curate, ambienti accoglienti, servizi digitali efficienti e personale formato. “Bellezza e storia non bastano più: il futuro del turismo campano dipende dalla capacità di offrire un’esperienza complessiva di qualità ”, sostiene Fenailp Turismo  che per questo chiede un “impegno concreto da parte della Regione Campania. Serve un piano organico di interventi, con risorse dedicate alla riqualificazione delle strutture alberghiere, soprattutto quelle a gestione familiare o indipendente, spesso escluse dai grandi flussi di finanziamento”. La proposta della Federazione Nazionale di rappresentanza di imprenditori e professionisti operanti in tutti i settori della micro, piccola e media Impresa, è chiara: “Aprire un bando regionale per la riqualificazione delle strutture esistenti, prevedendo contributi a fondo perduto e strumenti di credito agevolato; attivare voucher per la formazione continua degli operatori, puntando su sostenibilità , marketing esperienziale e competenze digitali; lanciare un programma regionale per  l’innovazione e la digitalizzazione,  che accompagni le PMI in un percorso strutturato di transizione tecnologica; istituire un sistema di rating regionale della qualità , che premi le imprese più innovative, sostenibili ed efficienti nell’accoglienza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: turismo - campania - appello - fenailp

Regione Campania investe 10,2 milioni per il turismo nei piccoli Comuni - Comunicato Stampa Approvata una misura per creare itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici con progetti associati tra almeno sei Comuni.

Osservatorio del Turismo, siglato patto tra Regione Campania e Università - È stato ufficialmente sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Consiglio Regionale della Campania – Terza Commissione Consiliare Permanente e l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di Scienze Politiche, Osservatorio del Turismo.

Turismo, Mortaruolo: “Dalla Regione Campania oltre 10 milioni per i Comuni” - Tempo di lettura: 2 minuti Con un investimento di 10,2 milioni di euro, la Regione Campania rilancia con forza la strategia di promozione turistica integrata, destinando risorse ai Comuni non capoluogo, per la realizzazione di itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici di portata nazionale e internazionale.

Turismo, l’appello della Fenailp: In Campania gli alberghi vanno riqualificati; Fenailp Turismo rilancia l’appello di De Luca: “Servono fondi per migliorare le strutture alberghiere”; Fenailp Turismo rilancia l'appello di De Luca: 'Servono fondi per migliorare le strutture alberghiere'.

Turismo: Fenailp chiede fondi regionali per riqualificare gli alberghi campani - Costa d’Amalfi, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato un messaggio chiaro: la rete dell’ospitalità deve q ... Da salernonotizie.it

Fenailp Turismo rilancia l’appello di De Luca: “Servono fondi per migliorare le strutture alberghiere” - Costa d’Amalfi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha richiamato l’attenzione sulla qualità dell’ospitalità turistica. Si legge su salernotoday.it