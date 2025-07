Cassano ricorda | Ho giocato con i più grandi come Ronaldo e Ibrahimovic quel gol contro l’Inter…

L’ex attaccante dell’Inter, Antonio Cassano, ha ripercorso le tappe della propria carriera parlando dei campioni con i quali ha giocato. Intervenuto nel corso dell’ultima puntata di “Viva el Futbol ” su Twitch, Antonio Cassano ha ripercorso alcune tappe della propria carriera, tra le quali la parentesi all’ Inter, soffermandosi sui campioni con i quali ha avuto l’onore di giocare. Antonio Cassano, nato il 12 luglio 1982 a Bari, è stato uno dei talenti piĂą promettenti del calcio italiano. Cresciuto nelle giovanili del Bari, la sua carriera esplose all’inizio degli anni 2000, quando si trasferì alla Roma, con cui vinse lo Scudetto nel 2001. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cassano ricorda: «Ho giocato con i piĂą grandi come Ronaldo e Ibrahimovic, quel gol contro l’Inter…»

In questa notizia si parla di: cassano - inter - giocato - ricorda

Cassano duro: «L’Inter non meritava di passare col Barcellona! Non vedo differenze tra Inzaghi e Allegri, vi spiego il motivo» - di Redazione JuventusNews24 Cassano, ex attaccante, ha parlato così dopo il passaggio del turno dell’Inter in finale di Champions League eliminando il Barcellona.

Cassano prima e dopo: «L’Inter ha già vinto lo scudetto», poi «Stagione di me**a, Inzaghi da cacciare» - “L’Inter ha già vinto il campionato”. “Anzi, no. Forse la spunta il Napoli di Antonio Conte”. In attesa di capire quale sarà l’opinione definitiva di Antonio Cassano, vi riportiamo le sue parole per quanto riguarda la situazione in casa Inter.

CM.com – Cassano spara a zero: “L’Inter deve cacciare Inzaghi se non vince nulla, io lo farei a prescindere” | Primapagina - 2025-04-30 10:55:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Cassano spara a zero: “L’Inter deve cacciare Inzaghi se non vince nulla, io lo farei a prescindere” | Primapagina | Calciomercato.

#Cassano: "Ho giocato con i piĂą grandi come #Ronaldo e #Ibrahimovic, ma #Totti era geniale. A #SanSiro con l'#Inter..." Vai su X

Inter e Milan blindano le curve: niente abbonamenti ai “tifosi non graditi” ? Dopo l’inchiesta “Doppia curva” dei mesi scorsi, le due società milanesi hanno scelto la linea dura e, coadiuvate dalla procura e dalla questura di Milano, hanno respinto centinaia Vai su Facebook

Cassano controcorrente: L'Inter non meritava la finale; Adani: «Non sono servo di nessuno, ora avrei giocato più gare in nazionale. Vieri? Caduta l'amicizia. Cassano non si gestisce, gli voglio bene»; Inter, Cassano a Viva el Futbol: «Meritava il Barcellona, Inzaghi anche se vince la Champions non rimedia allo.

Cassano distrugge Inzaghi in diretta, bufera Inter: “Mi ricorda ... - L’ex giocatore di Inter e Milan Antonio Cassano attacca duramente Simone Inzaghi. Scrive spaziointer.it

Cassano ricorda cosa accadde all’Inter: “Inzaghi ha fatto ... - MSN - Nico Paz all’Inter non sarebbe un’operazione produttiva secondo Antonio Cassano: non per il valore del trequartista argentino del Como, ma per la gestione tecnica di Simone Inzaghi, ancora una ... Secondo msn.com