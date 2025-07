Douglas Luiz ai saluti | nuova rivelazione sul centrocampista della Juventus emergono altri due club sulle sue tracce! Chi sono

Douglas Luiz lascia la Juve: nuova rivelazione sul centrocampista brasiliano, svelati altri due club sulle sue tracce! Di chi si tratta. Il futuro di Douglas Luiz sembra essere sempre più in Premier League. La cessione del centrocampista brasiliano, considerato in uscita dalla Juventus, entra in una fase calda. Secondo le ultime notizie riportate dall’esperto di mercato Matteo Moretto, due club inglesi si sarebbero mossi con decisione, mostrando l’interesse più concreto per il giocatore e avviando i primi, importanti contatti per impostare la trattativa. L’offensiva di Everton e Fulham: contatti con la Juve e il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz ai saluti: nuova rivelazione sul centrocampista della Juventus, emergono altri due club sulle sue tracce! Chi sono

In questa notizia si parla di: luiz - centrocampista - douglas - rivelazione

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato.

Douglas Luiz Juve, come sta il brasiliano? Annuncio di Tudor sulle condizioni del centrocampista verso il big match col Bologna. Novità importanti - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz Juve: Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Bologna del centrocampista brasiliano.

Juve, nuova confessione di Douglas Luiz. La rivelazione del centrocampista brasiliano: «Mi manca l’Aston Villa, mi manca tutto» - Juve, nuova confessione di Douglas Luiz. La rivelazione del centrocampista brasiliano: «Mi manca l’Aston Villa, mi manca tutto» Nostalgia dell’Aston Villa.

#André è il nome nuovo che circola per il centrocampo della #Juventus, secondo quanto riportato da @gianlucadimarzio La strategia è chiara: l’arrivo di André dal #Wolverhampton potrebbe essere legato alla cessione di #DouglasLuiz ?Cosa ne pensate Vai su Facebook

Juventus, l’infortunio di Douglas Luiz è un caso: la rivelazione di Thiago Motta e Alisha Lehmann potrebbe dire addio; Cosa porta Douglas Luiz alla Juventus; Thiago Motta vuole Ferguson alla Juve, Giuntoli studia un nuovo centrocampo: via Fagioli e Douglas Luiz.

Juventus, dove può andare Douglas Luiz e chi lo sostituisce - Dopo una stagione deludente in bianconero, Douglas Luiz è sempre più lontano dalla Juventus. ilbianconero.com scrive

Douglas Luiz Juve, è già finita: lascerà i bianconeri! Svelati i club interessati al brasiliano: Comolli si muove per trovare il sostituto - Le ultime novità sul futuro del centrocampista brasiliano Douglas Luiz sta per dire addio alla Juve, dopo una stagione caratterizzata da un utili ... Come scrive juventusnews24.com