Dazi sospese le misure di ritorsione Ue Berlino | Senza soluzione reazione dura

Contenzioso sui dazi ancora aperto, con l'Unione europea che attende la riunione degli ambasciatori dei 27 prevista per questo pomeriggio, durante la quale sarĂ discussa la risposta alle tariffe imposte sui prodotti Ue dal presidente americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, sospese le misure di ritorsione Ue. Berlino: "Senza soluzione, reazione dura"

La Cina fa un passo indietro nella guerra dei dazi: tariffe sospese su alcuni prodotti Usa - Esentate aziende di microchip, aviazione e di prodotti chimici industriali. Pechino starebbe valutando di estendere la sospensione anche al settore sanitario.

Dazi, Trump: “Tariffe Ue al 50% sospese fino al 9 luglio” - Il presidente Donald Trump afferma che gli Stati Uniti ritarderanno l’applicazione dei dazi del 50% sui beni provenienti dall’ Unione Europea dal 1° giugno al 9 luglio per guadagnare tempo per i negoziati.

Dazi, Trump dice sì a von der Leyen: “Tariffe del 50% all’Ue sospese fino al 9 luglio” - Donald Trump ha congelato i dazi al 50% per l’Ue. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che le tariffe, destinate a entrare in vigore il 1° giugno, non verranno adottate fino al 9 luglio.

Borse asiatiche miste, con l'attenzione dei mercati puntata sulle nuove dichiarazioni di Donald Trump in tema di dazi. Nikkei+0,28%, Nifty50 +0,01%, HSI -0,66%, Shanghai+0,32% Il presidente USA ha escluso qualsiasi proroga al pacchetto tariff

Trump annuncia ritorsioni ai contro-dazi europei: Vinceremo noi la battaglia; Dazi UE-USA: tregua in scadenza, cosa si rischia; Le notizie di mercoledì 9 aprile sui dazi. Rimbalzano le Borse dopo la sospensione di tre mesi: vola Wall Street.

Dazi, sospese le misure di ritorsione Ue. Berlino: "Senza soluzione, reazione dura" - Von der Leyen: "Strumento anticoercizione è una misura straordinaria, ma siamo pronti" ... Segnala ilgiornale.it

Dazi, von der Leyen risponde a Trump: "Pronte contromisure, sospese fino a inizio agosto" - La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: 'Siamo sempre stati molto chiari sul fatto di preferire una soluzione negoziata' ... adnkronos.com scrive