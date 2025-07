Freedom Flotilla la nave Handala parte da Siracusa diretta a Gaza con aiuti umanitari – Video

La nave Handala della missione Freedom Flotilla ha lasciato il porto di Siracusa nel primo pomeriggio di domenica 13 luglio. L'imbarcazione è diretta a Gaza con un carico di aiuti umanitari. Lo scorso 9 giugno l'esercito israeliano aveva abbordato – e sequestrato – la nave umanitaria Madleen – sempre di Freedom Flotilla Coalition – alla volta di Gaza, con a bordo Greta Thunberg.

Gaza, Freedom Flotilla: “Nostra nave con aiuti attaccata con i droni”. Croce Rossa: “Operazioni umanitarie sull’orlo del collasso” - Una nave che trasporta aiuti umanitari e attivisti diretti a Gaza è stata colpita da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta nelle prime ore di venerdì, ha affermato la Freedom Flotilla Coalition, ong che gestisce l’imbarcazione.

Malta, Freedom Flotilla: "Nostra nave con aiuti per Gaza attaccata da droni Israele" - Gli organizzatori della "Freedom Flotilla", organizzazione impegnata a consegnare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza sfidando il blocco israeliano, sostengono che una loro nave è stata attaccata durante la notte da un drone che l’ha presa di mira due volte, provocando un incendio a bordo e una breccia nello scafo.

Boldrini: “Malta soccorra la nave di Freedom Flotilla” - Laura Boldrini – foto di Marco Spartà ROMA – “Malta soccorra la nave di Freedom Flotilla: quegli aiuti devono arrivare a Gaza.

