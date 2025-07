Incendio in campo rom alta colonna di fumo su Milano

Intervento dei Vigili del fuoco dì Milano all'interno del campo rom di via Bonfadini per un incendio le cui cause sono al momento sconosciute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio in campo rom, alta colonna di fumo su Milano

In questa notizia si parla di: incendio - campo - milano - alta

Aversa, rifiuti e spaccio nell’ex campo profughi destinato allo sport: “Manca videosorveglianza ed è a rischio incendio” - Da anni è una discarica a cielo aperto, al confine tra Aversa, Carinaro e Teverola. L’ex campo profughi demaniale, nonostante ricada nel territorio di Aversa, è diventato simbolo di degrado e abbandono: rifiuti speciali, guaina bituminosa, pneumatici e persino amianto vengono sversati regolarmente, tra l’indifferenza generale.

Roma, maxi incendio in un campo rom tra Tivoli e Guidonia - Rogo domato all’alba dopo ore di intervento dei vigili del fuoco. CRONACA DI ROMA – Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 7 maggio, in un campo rom situato in via Parma, tra i comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli, nell’area metropolitana di Roma.

Drammatico incendio al campo nomadi. Istituito il divieto di accesso alla struttura per motivi di salute pubblica. L’ordinanza del sindaco di Tivoli - ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sindaco di Tivoli ha emesso un’ordinanza urgente in seguito all’incendio che ha colpito il campo nomadi situato al confine con il comune di Guidonia Montecelio.

TG News – Incendio in un campo nomadi a Milano, alta colonna di fumo (video)... https://gazzettadellemilia.it/cronaca/item/50435-tg-news-%E2%80%93-incendio-in-un-campo-nomadi-a-milano,-alta-colonna-di-fumo-%20-video… Vai su X

Nel pomeriggio un incendio è divampato in un campo nomadi di Milano, non lontano dall'aeroporto di Linate. Il rogo, alimentato da diversi quintali di rifiuti, ha alzato un'alta colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza e anche dal city airport d Vai su Facebook

Incendio a Milano, bruciano quintali di spazzatura: alta colonna di fumo nero; Milano, alta colonna di fumo: incendio al campo rom di via Bonfadini. Si temono disagi per i voli a Linate; Incendio in un campo nomadi a Milano, alta colonna di fumo.

Milano, alta colonna di fumo: incendio al campo rom di via Bonfadini. Si temono disagi per i voli a Linate - La colonna di fumo è visibile da diversi punti della città metropolitana. ilgiorno.it scrive

Grosso incendio nel campo nomadi di via Bonfadini: la colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza - Un’alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza in tutta Milano e possibili disagi per gli aerei in volo su Linate e i treni dell’alta velocità che ... Segnala milano.corriere.it