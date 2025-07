Festival internazionali del folclore del Friuli Venezia Giulia Dal 17 luglio al 31 agosto

Il folclore mondiale è pronto ad “abbracciare” nuovamente il Friuli Venezia Giulia, in una carrellata di ben cinque festival internazionali che con centinaia di performers, provenienti da una ventina di Paesi, ravviveranno l’estate in numerose localitĂ del territorio regionale. Debutto il 17 luglio, sipario il 31 agosto: la ricchissima stagione 2025 del ciclo di eventi coordinati dall’Unione Gruppi Folcloristici FVG è stata presentata in conferenza stampa nella mattinata di oggi, venerdì 11 luglio, nella sede udinese della Regione, che sostiene la rassegna. A illustrare nel dettaglio i programmi delle singole manifestazioni, dopo l’introduzione del presidente di UGF Claudio Degano, sono stati gli organizzatori di ciascuna; presenti pure rappresentanze delle tante municipalitĂ coinvolte, la consigliera regionale Lucia Buna, complimentatasi per il livello e il valore dell’evento, e la consigliera comunale di Udine Stefania Garlatti Costa. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Festival internazionali del folclore del Friuli Venezia Giulia. Dal 17 luglio al 31 agosto

