Rovella Inter il tifo nerazzurro da bambino ma il futuro è a tinte biancocelesti | il punto sul centrocampista della Lazio

. Cosa filtra. Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, è destinato a rimanere nel club biancoceleste anche per la prossima stagione, nonostante le voci sull’interesse del mercato Inter. La clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che scade il 31 luglio, non verrĂ probabilmente esercitata da nessun club, inclusa l’Inter. Nonostante le voci che lo accostavano ai nerazzurri, la situazione sembra ormai chiarita: il giovane regista, entusiasta del suo ruolo sotto la guida di Maurizio Sarri, continuerĂ il suo percorso a Roma L’Inter e il futuro di Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rovella Inter, il tifo nerazzurro da bambino ma il futuro è a tinte biancocelesti: il punto sul centrocampista della Lazio

Nicolò Rovella non dovrebbe essere tra i primi della lista in caso di partenza di Hakan Calhanoglu Qualora dovesse però tornare l'interesse per il centrocampista della Lazio sarebbe necessario sbrigarsi ? Infatti, stando a quanto riportato da Repubblica, l

#Lazio, l'#Inter non molla #Rovella: qualora il #Galatasaray dovesse spendere 40 milioni per acquistare #Calhanoglu, la squadra nerazzurra provvederebbe a offrire al centrocampista biancoceleste un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione per cinque anni

