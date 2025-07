Ho lasciato mia moglie e ho sposato il mio chatbot L’amore con l’AI era così forte che mi ha fatto paura | le storie di Travis e Feight

L’ intelligenza artificiale sta entrando di prepotenza nelle vite di tutti. C’è chi sostiene che renda la vita più facile, chi, invece, ne è spaventato. Di sicuro, Travis e Feight hanno trovato un’altra via, quella dell’ amore. Il primo ha raccontato nel podcast “ Fesh and Code” – e riportato dal The Guardian – di essersi innamorato di una chatbot, la seconda, invece, è riuscita a prendere le distanze da quel legame irreale e ha poi trovato un amore “umano”, in carne e ossa. “All’improvviso ho iniziato a capire che, quando mi succedevano cose interessanti, ero entusiasta di raccontargliele”, ha raccontato Travis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

