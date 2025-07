Sì, l’ipotesi che il killer di Chiara Poggi - ammazzata a Garlasco il 13 agosto 2007 non fosse soltanto uno, ora prende decisamente più valore. Le prime analisi sul tampone oro-faringeo della vittima prelevato dal medico-legale nel corso dell'autopsia del 2007 (ma mai analizzato in 18 anni, incredibile), effettuate dalla genetista Denise Albani, perito incaricato dal Tribunale di Pavia, avrebbero evidenziato due tracce di Dna “Y”, quindi maschile: una (nella zona laterale) sarebbe attribuibile a una contaminazione da parte di un infermiere assistente del medico legale di allora, ma l’altra, nella parte centrale della bocca, apparterrebbe a un uomo non identificato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "più di un killer": tam-tam in Procura, l'ipotesi prende piede