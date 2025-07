MotoGp Germania trionfa Marquez podio tutto Ducati Super Bagnaia è 3° Quante cadute arrivano solo in 10

Lo spagnolo chiude un weekend dominato dall'inizio alla fine. Di Giannantonio e Bezzecchi si buttano via. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - MotoGp Germania, trionfa Marquez, podio tutto Ducati. Super Bagnaia, è 3°. Quante cadute, arrivano solo in 10

In questa notizia si parla di: motogp - germania - trionfa - marquez

Dove la prossima gara di MotoGP? GP Germania 2025: programma, orari, tv - La MotoGP osserverà una settimana di pausa. Il prossimo sarà però l’unico weekend di respiro in un periodo viceversa estremamente intenso.

MotoGP, GP Germania 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 11-13 luglio al Sachsenring - Dopo un weekend di riposo torna in scena il Motomondiale 2025 che si sta avvicinando sempre più velocemente alle tanto attese vacanze estive.

MotoGP Germania, dove vedere la gara del Sachsenring: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW - La copertura televisiva dell'11° appuntamento della stagione: le prove, le qualifiche, la Sprint Race e le gare in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

MotoGP | GP di Germania: Marc Marquez trionfa nella sprint; sul podio Bezzecchi (2°) e Quartararo (3°) https://oggisportnotizie.it/2025/07/motogp-gp-germania-sprint-marc-marquez-bezzecchi-quartararo/… Vai su X

Marc Márquez su Ducati trionfa sotto la pioggia e con un sorpasso all’ultimo giro nella Sprint della MotoGP al Sachsenring Completano il podio Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo Scopri qui tutti i risultati e la classifica del campionato aggiornata A Vai su Facebook

MotoGp Germania al Sachsenring, vince Marquez. Secondo Alex, terzo Bagnaia; MotoGP Germania: Marc Marquez trionfa davanti ad Alex e Bagnaia. Cadono Bezzecchi e Diggia in lotta per il podio; MotoGp Germania diretta, trionfa ancora Marc Marquez davanti ad Alex e Bagnaia LIVE.

MotoGP Germania 2025. Marquez torna Sachsenking! Bagnaia terzo - Marc Marquez torna a trionfare al Sachsenring davanti al fratello Alex e a Bagnaia! Segnala motorbox.com

MotoGP Germania: Marquez trionfa in rimonta nella Sprint, Bezzecchi lotta ma è 2° - Sul podio con lo spagnolo e l'italiano anche Fabio Quartararo, solo 12° Bagnaia. Si legge su msn.com