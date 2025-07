Le dinamiche della coppia formata da Loren e Alexei Brovarnik, tra le più popolari del franchise “90 Day Fiancé”, stanno emergendo con dettagli sorprendenti nella nona stagione. Nonostante la loro immagine di coppia solida e affiatata, le recenti puntate rivelano possibili tensioni e problematiche che mettono in discussione la perfezione apparente del loro rapporto. storia e background della coppia. come si sono incontrati. Loren e Alexei si sono conosciuti nel 2013 durante un viaggio organizzato dalla Birthright in Israele. La connessione è stata immediata, superando differenze culturali e geografiche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - 90 day fiancé: svelati i segreti di una coppia che sembrava perfetta