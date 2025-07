Xhaka Juve anche l’Inter si iscrive alla corsa per lo svizzero? La verità secondo Pedullà ecco come stanno realmente le cose per il centrocampista

Xhaka Juve, c’è anche l’Inter in corsa per il centrocampista svizzero? Alfredo PedullĂ ha svelato questo scenario per il suo futuro. Le dichiarazioni. Il futuro di Hakan Calhanoglu tiene banco in casa Inter, e la dirigenza nerazzurra si muove con anticipo per non farsi trovare impreparata. L’incertezza sulla permanenza del regista turco, tentato dal richiamo del Galatasaray, ha spinto il club a individuare un sostituto di caratura internazionale. Secondo l’esperto di mercato Alfredo PedullĂ , il nome per l’eventuale dopo-Calhanoglu è quello di Granit Xhaka, esperto centrocampista del Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Xhaka Juve, anche l’Inter si iscrive alla corsa per lo svizzero? La veritĂ secondo PedullĂ , ecco come stanno realmente le cose per il centrocampista

In questa notizia si parla di: inter - juve - corsa - svizzero

Ravezzani fa un paragone che coinvolge anche l’Inter: «Il fallo che ha portato all’espulsione di Yildiz in Juve Monza è simile a quello». La provocazione - di Redazione JuventusNews24 Ravezzani aizza le polemiche: l’espulsione di Yildiz ricorda molto quella che non è stata comminata a un giocatore dell’Inter nella passata stagione.

Inter e Juve, la guerra dei poveri è finita: glielo hanno fregato - Colpo di scena nel duello tra Inter e Juventus, affare soffiato ai due club: non c’è niente da fare Siamo lontani dagli eccessi di alcuni anni fa, ma sotto la cenere cova sempre una grandissima rivalità tra Inter e Juventus.

Ceccarini rivela: «Napoli e Juve duellano per quattro attaccanti! E l’Inter sta riaccedendo i riflettori su un ex bianconero…» - di Redazione JuventusNews24 Ceccarini ha fatto il punto sulle mosse delle rivali della Juve, più precisamente su quelle di Napoli e Inter.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan si sarebbe inserito nella corsa per Giovanni Leoni, giovane talento del Parma, già nel mirino dell’Inter e in passato anche della Juventus Il profilo piace per un motivo preciso: Leoni potrebbe raccogliere l’eredità di Vai su Facebook

Perché l'Inter pensa a Xhaka per sostituire Calhanoglu: esperienza, costo e caratteristiche del centrocampista che piace anche alla Juventus; Calendario e scontri diretti: la corsa scudetto di Inter, Napoli e Atalanta; Tutti pazzi per Mastantuono: Inter, Juventus e Milan tra i 17 club in corsa. Svelata la cifra della clausola rescissoria.

E’ sempre Inter-Juventus, Marotta lancia la sfida per il centrocampista - Il centrocampista svizzero, in uscita dal Bayer Leverkusen, è un nome piuttosto caldo in ottica Serie A ... Lo riporta calciomercato.it

Perché l'Inter pensa a Xhaka per sostituire Calhanoglu: esperienza, costo e caratteristiche del centrocampista che piace anche alla Juventus - La permanenza di Calhanoglu non è ancora certa, l'Inter intanto si cautela e in caso di partenza del turco pensa all'esperienza di Xhaka. Riporta msn.com