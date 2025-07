L’attaccante olandese Joshua Zirzkzee | ecco il sogno di mezza estate dell’Atalanta

Bergamo, 13 luglio 2025 – Domani mattina l'Atalanta dĂ il via alla nuova stagione col tradizionale raduno al centro sportivo di Zingonia. Raduno in cui coltiverĂ un sogno di mezza estate, che porta il nome di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese classe 2001, in uscita dal Manchester United dopo un'annata di alti e bassi, sarebbe – come riportato da TMW – è infatti nel mirino della dirigenza nerazzurra che ha un tesoretto da spendere dopo la cessione di Mateo Retegui all'Al Qadsiah per 68 milioni, con plusvalenza secca da 46 milioni.  Tanti i nomi nel radar atalantini, dagli azzurri Lorenzo Lucca dell'Udinese a Giacomo Raspadori del Napoli fino al montenegrino Nikola Krstovic che ha segnato 18 gol nell'ultimo biennio al Lecce.

Dutch striker Joshua Zirzkzee: Atalanta's midsummer dream - Tomorrow, the Nerazzurri kick off the new season with their traditional training camp in Zingonia. Riporta sport.quotidiano.net