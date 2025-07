Lite con accoltellamento a Castiglione della Pescaia | 18enne ferito

Grosseto, 13 luglio 2025 – Una lite con accoltellamento si è verificata nella serata di ieri a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. È rimasto ferito gravemente un 18enne: il giovane, di origine nordafricana, che è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all'ospedale di Grosseto dove è stato operato nella notte. È stato inoltre portato via dai carabinieri un altro magrebino indicato come la persona che avrebbe colpito il 18enne e che a sua volta risulterebbe ferito a un orecchio. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, tutto è accaduto intorno alle 22 nella zona del porto turistico di Castiglione della Pescia, di fronte a diversi testimoni che hanno poi allertato soccorsi e carabinieri quando hanno visto accasciarsi su una panchina il 18enne ferito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lite con accoltellamento a Castiglione della Pescaia: 18enne ferito

In questa notizia si parla di: 18enne - ferito - lite - accoltellamento

