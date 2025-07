Vin Diesel spinge Michael Caine in sedia a rotelle | la foto fa il giro del mondo

Un’ amicizia che va oltre il set cinematografico. Gli attori Vin Diesel e Michael Caine si conoscono da oltre trent’anni e condividono un forte legame. Così stretto che lo scorso 11 luglio i due sono stati fotografi mentre si recavano insieme a un ristorante. Un’immagine bella e profonda, con il protagonista di “Fast and Furious” che spinge la sedia a rotelle su cui è seduto Michael Caine. I due sono stati immortalati al “River Cafe” di Hammersmith, a Londra. L’occasione dell’incontro sarebbe stata una cena organizzata per festeggiare in anticipo il compleanno di Vin Diesel, che il prossimo 18 luglio spegnerĂ 58 candeline. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

