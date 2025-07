Cybersicurezza operazione della Polizia Postale sulle truffe online | 2mila Sim sequestrate

La Polizia di Stato ha reso noto di aver eseguito u n’operazione su scala nazionale  per il contrasto alle truffe online, alle frodi informatiche e agli accessi abusivi a sistemi informatici. L’operazione ha coinvolto  23 soggetti residenti in Campania. Coordinata dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, l’operazione ha visto l’impiego di 70 operatori specializzati dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica in tutta Italia.Le perquisizioni personali e domiciliari eseguite, si sottolinea, hanno consentito di porre in sequestro oltre 2.000 schede sim, utilizzate per la commissione di falsi trading online e di raccogliere significativi elementi probatori utili alla prosecuzione delle attivitĂ di indagine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it