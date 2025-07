Iran il presidente Pezeshkian ferito in un raid di Israele | l’attentato del 16 giugno era rimasto segreto

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian sarebbe rimasto ferito a una gamba durante un attacco israeliano condotto lo scorso 16 giugno, mentre si trovava in una riunione del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale. La notizia arriva oggi 13 luglio dal Times of Israel citando fonti iraniane ed è stata confermata dall’agenzia di stampa iraniana Fars. Secondo quanto riportato, sei missili o bombe avrebbero colpito i piani inferiori di un edificio della zona ovest di Teheran, con l’intento di bloccare tutte le vie d’uscita. Il presidente Pezeshkian e altri alti funzionari presenti sono riusciti a fuggire attraverso un’uscita di emergenza. 🔗 Leggi su Open.online

