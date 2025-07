Un film pixar di venti anni fa torna in top 5 su disney tra sequel e nostalgie

il ritorno di ratatouille tra i film più visti su disney+. Nel panorama delle piattaforme di streaming, le classifiche settimanali sono frequentemente dominate dalle ultime uscite, alimentate dall' hype del pubblico e dalla promozione dei nuovi titoli. A sorpresa, alcuni classici riescono a risalire la graduatoria, attirando nuovamente l'attenzione degli spettatori. È quanto è accaduto recentemente su Disney+, dove un film storico della Pixar ha riconquistato una posizione di rilievo tra i più visti. l'ascesa inattesa di un capolavoro Pixar nella top 5 globale. Tra i titoli che hanno fatto il loro ritorno in vetta alle preferenze degli utenti si trova Ratatouille.

Il punteggio su rotten tomatoes del film pixar è il peggiore dal 2010 - l’andamento di “Elio”: recensioni, performance al botteghino e confronto con i classici Pixar. Il nuovo film d’animazione “Elio”, distribuito da Pixar nel giugno 2025, ha ottenuto un riscontro positivo sia in termini di critica che di pubblico.

Elio: il nuovo film Pixar tra riscritture, cambio di regista e un budget di 300 milioni di dollari - Tanti problemi per Elio in fase di lavorazione e radicali cambiamenti narrativi in vista per la pellicola Pixar arrivata a sfiorare i 300 milioni di budget.

Elio: il trailer finale del nuovo film Pixar - Elio: il trailer finale del nuovo film Pixar Arriva il 18 giugno solo al cinema Elio, il nuovo film Disney e Pixar che ci accompagnerà in un’avventura in giro per lo spazio.

Com'è Elio, il nuovo film della Pixar in cui qualcosa non torna - Il film è già in sala, ed è una storia di bambini e alieni, è carino ma c'è qualcosa che non torna

Elio, il film Disney Pixar parla a tutti coloro che si sono sempre sentiti dei "pesci fuor d'acqua" - Dal 18 giugno 2025 è nelle sale Elio, il nuovo film Disney Pixar che prosegue la tradizione della casa di produzione: creare film che parlino anche agli adulti