Maxi operazione della polizia in numerose cittĂ italiane, 167 perquisizioni. In corso verifiche sui titoli di permanenza nel Paese Intanto gli arrivi non si fermano: a Lampedusa sbarcati 27 clandestini provenienti dalla Tunisia. Ma alla partenza erano 67. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Frodi sui flussi dei migranti, dieci arresti