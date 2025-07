Calciomercato Roma avanti i contatti per O’Riley | la strategia di Massara

È ufficialmente iniziata la stagione 202526 della Roma. Questa mattina a Trigoria si è tenuto il raduno della squadra, con dirigenti, staff tecnico e giocatori riuniti per dare il via alla preparazione estiva. È il primo passo concreto della nuova era giallorossa, guidata da Gian Piero Gasperini in panchina e da Frederic Massara in cabina di regia sul mercato. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva, ambiziosa e modellata sulle richieste dell’allenatore piemontese. Non si molla O’Riley. Nel frattempo, la dirigenza non perde tempo e continua a lavorare intensamente sul fronte calciomercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, avanti i contatti per O’Riley: la strategia di Massara

In questa notizia si parla di: roma - calciomercato - avanti - contatti

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik.

Calciomercato Roma: il ritorno (indesiderato?) di Tammy Abraham e lo scenario Nottingham - A Trigoria qualcuno le sta già rispolverando, quelle valigie ingombranti e familiari: sì, perché il ritorno di Tammy Abraham è più che mai realtà .

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo - La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

#Calciomercato #Roma, avanti tutta per #Arena: nuovi contatti in programma con il #Pescara #ASRoma Vai su X

? Contatti per Rios: trattativa ancora lontana dalla chiusura Fabrizio Romano ha aggiornato su YouTube la situazione: proseguono i contatti tra la Roma e gli agenti di Rios, ma l’intesa è ancora distante. I giallorossi restano vigili, ma la chiusura non è ancor Vai su Facebook

Roma, contatti con l’agente di Tagliafico: è pronto al doppio ruolo per Gasperini; Milan, passi in avanti per Ricci: cosa può succedere; Roma, avanti tutta su Gasperini: contatti tra le parti, i Friedkin decisi, lui apre.

Calciomercato Roma, contatti sempre aperti per O’Riley. Non è un’alternativa a Rios - In mattinata è iniziata ufficialmente l' era Gasp con il raduno a Trigoria mentre il ds Massara sta continuando a portare avanti diverse operazioni per rinforzare la rosa. Da msn.com

Roma, contatti sempre aperti per Matt O’Riley: la situazione - Non lo considera un’alternativa a Rios o Neil El Aynaoui del Lens, ma un giocatore più offensivo che può arrivare nel ... Scrive gianlucadimarzio.com