LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Longo Borghini cala il bis!! Lippert vince l’ultima tappa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE PRIMA DELL’ULTIMA TAPPA 14.30 Reusser vince la volata in gruppo ma è Longo Borghini ad esultare: l’azzurra vince il Giro d’Italia 2025!! 14.29 Lippert vince l’ottava tappa! Battuta Van der Breggen! 14.29 La tedesca lancia la volata a 150 metri dall’arrivo 14.29 Lippert rimane a ruota di Van der Breggen. La tedesca è la favorita in questa volata. 14.28 FLAMME ROUGE! 14.28 Magnaldi si mette in testa al gruppo ma potrebbe essere troppo tardi per riprendere Van der Breggen e Lippert 14.28 Van der Breggen e Lippert guadagnano qualche metro di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Longo Borghini cala il bis!! Lippert vince l’ultima tappa

