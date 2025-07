Auto e moto d’epoca sfilano in Val Brembana | che show il concorso eleganza Città di San Pellegrino Terme

La Val Brembana ha vissuto un fine settimana straordinario all'insegna del motorismo storico grazie al Concorso di Eleganza "Città di San Pellegrino Terme", iniziato venerdì 11 e conclusosi domenica. L'evento, organizzato dal Club Orobico Auto Moto d'Epoca, è stato uno degli appuntamenti più attesi dell'ASI Circuito Tricolore 2025, rientrando tra i 15 eventi più rappresentativi della cultura motoristica italiana. L'iniziativa, promossa dall'Automotoclub Storico Italiano con il sostegno di enti istituzionali come i Ministeri dei Trasporti e della Cultura, l'ANCI, Città dei Motori e gli Stati Generali del Patrimonio Italiano, ha confermato ancora una volta San Pellegrino Terme come cornice ideale per celebrare la bellezza di auto e moto d'epoca.

