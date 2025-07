PSVITA Super Mario World su PS Vita | Arriva l’Update 1.11 con Fix Importanti!

Super Mario World Vita  è un port di smw, una riimplementazione di Super Mario World  per PlayStation Vita con numerosi miglioramenti e ottimizzazioni. Questo progetto open-source permette di rivivere il classico gioco SNES su Vita con prestazioni fluide e funzionalitĂ aggiuntive. Requisiti. Per utilizzare il gioco, è necessario disporre dei file dati originali di Super Mario World per SNES. NovitĂ nella versione 1.1.1. L’ultimo aggiornamento introduce importanti correzioni: Spostamento del thread principale su uno stack piĂą grande  per migliorare la stabilitĂ .. Risolto un crash durante l’accesso al livello “Donut Plains 2”. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

