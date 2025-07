CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 giri: davvero un momento disastroso per gli italiani! In pochi istanti cadono Bezzecchi e Di Giannantonio. Ora la situazione vede Marc Marquez in vetta con 5.9 su Alex Marquez e 7.0 su Pecco. -10 giri: clamorosooooooooooooooo!!! Cade anche Bezzecchi!!!!! A sua volta in curva 1!!!!!!! -10 giri: la gara prosegue con Marc Marquez che gira in 1:21.404 e allunga a 5.0 su Bezzecchi, quindi Alex a 5.6. -11 giri: Zarco è sotto investigazione per essere caduto in regime di bandiere gialle. In teoria, infatti, bisognerebbe rallentare e non continuare a forzare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: cadono Di Giannantonio e Bezzecchi! Marc Marquez vola via, Bagnaia 3°