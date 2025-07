Vino Untold 2026 presenta a Vietri le 108 migliori Cantine italiane

All’ Hotel Raito di Vietri sul Mare (Salerno) si è svolta l’anteprima nazionale di “Untold – Quello che non è ancora stato detto del vino”, volume II del progetto editoriale firmato Decanto. L’evento ha riunito stampa, produttori e operatori del settore per la presentazione della guida dedicata ai distretti vitivinicoli italiani e alle aziende che integrano produzione, accoglienza ed enoturismo esperienziale. Al centro dell’incontro le connessioni tra viticoltura, comunicazione e turismo. La guida, in uscita in autunno, ha coinvolto 600 Cantine e 1.800 campioni in degustazione, valutati da un panel tecnico composto da 36 esperti, tra sommelier, enologi e giornalisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it