A 46 anni non avevo figli né marito così mi sono concessa un’estate di pura estasi a Parigi Gli uomini sono semplicemente entusiasti che tu ti sia spogliata | la storia di Glynnis MacNicol

Misteri del web e misteri del piacere. Nelle ultime ore nei trend di Google sbuca una pagina del i di un anno fa. Sopra possiamo leggere alcune considerazioni di una 46enne (oggi oramai 47enne) newyorchese che racconta come nell’estate del 2021 ha fatto bagordi in solitaria a Parigi. Si tratta di quelle confessioni modello “lettere del cuore”, tanto in voga nei rotocalchi cartacei tardo novecenteschi, oggi invece riorientati sulle grandi testate internazionali online ( Guardian e NYT su tutti). Ebbene Glynnis MacNicol, niente fidanzati o figli ad attenderla a casa spiega di aver passato tutta la sera con gli amici “a ballare a piedi nudi con una band improvvisata sotto una luminosa luna d’agosto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “A 46 anni non avevo figli né marito, così mi sono concessa un’estate di pura estasi a Parigi. Gli uomini sono semplicemente entusiasti che tu ti sia spogliata”: la storia di Glynnis MacNicol

In questa notizia si parla di: parigi - estate - anni - avevo

Il ‘mare’ a Parigi, Anne Hidalgo fa tornare la Senna balneabile. Come sarà la nuova estate - Roma, 15 maggio 2025 – Quest’estate i più temerari tra turisti e parigini potranno tuffarsi nella Senna, come promesso dal Anne Hidalgo all’indomani dei Giochi Olimpici dell’anno scorso.

Il ‘mare’ a Parigi. Anne Hidalgo fa tornare la Senna balneabile. Come sarà la nuova estate - Roma, 15 maggio 2025 – Quest’estate i più temerari tra turisti e parigini potranno tuffarsi nella Senna, come promesso dal Anne Hidalgo all’indomani dei Giochi Olimpici dell’anno scorso.

Parigi estate 2025: ecco come giocare a padel sotto la Torre Eiffel - Sapevate che è possibile giocare a padel sotto la splendida Torre Eiffel a Parigi? Ebbene sì, immagina di colpire la palla su un campo da padel professionale, con la maestosa Torre Eiffel che si erge imponente a pochi passi (150 metri!) dal campo.

Mi chiamo Pietro e sono nato nel 1961 a Rionero, dove il tempo scava la pietra e le speranze sanno di cenere e vento. Tanti se ne vanno. Qualcuno torna. Altri restano aggrappati come l’edera alle rocce del Vulture. Avevo 14 anni quando me ne andai la prim Vai su Facebook

“A 46 anni non avevo figli né marito, così mi sono concessa un’estate di pura estasi a Parigi; Favaretto: In pedana mi chiamano ‘trattorino’, fuori sono timida e silenziosa; Come Faith Kipyegon trova la forza in sé stessa e la trasmette a tutte le runner.

Parigi: Bettella, "Ho messo tutto quello che avevo" - Avevo perso l'argento nei 100 per pochi centesimi, e volevo a tutti i costi non perdere l'argento qui, nei 50. Lo riporta ansa.it