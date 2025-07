Dazi Usa von der Leyen | proroghiamo sospensione contromisure Ue

Bruxelles, 13 lug. (askanews) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato oggi a Bruxelles che verrà prorogata la sospensione delle contromisure Ue in risposta ai dazi Usa, oltre la scadenza di domani, 14 luglio, e fino a inizio agosto, perché, ha sottolineato “questo è il tempo del negoziato” con l’Amministrazione americana. Nel frattempo, comunque, ha aggiunto, l’Ue si prepara ad attivare, se sarà necessario, non solo il primo pacchetto di contromisure, quello ora sospeso, ma anche un secondo pacchetto, già concordato con gli Stati membri. Von der Leyen ha parlato rispondendo ai giornalisti a margine di un punto stampa con il presidente indonesiano Prabowo Subianto, che ha incontrato oggi a Bruxelles per discutere la conclusione di un accordo commerciale e di partenariato Ue-Indonesia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: dazi - leyen - sospensione - contromisure

