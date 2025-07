DONNA ROSA! Elisa Longo Borghini vince il Giro d’Italia femminile per la seconda volta di fila! Ultima tappa a Lippert

Elisa Longo Borghini concede il bis e conquista il Giro d’Italia femminile per il secondo anno consecutivo. Fantastico trionfo della campionessa italiana, che oggi ha controllato perfettamente la rivale diretta Marlene Reusser (Movistar), imponendosi in classifica generale con 18 secondi di vantaggio sulla svizzera. Fondamentale per la capitana della UAE Team ADQ è stata la tappa di ieri sull’arrivo di Monte Nerone, dove Longo Borghini ha guadagnato i secondi decisivi per il sorpasso all’elvetica. Nell’ultima tappa con arrivo all’Autodromo di Imola, è stata la tedesca Liane Lippert (Movistar) a centrare la vittoria, la sua seconda in questa edizione del Giro d’Italia, bruciando in uno sprint a due l’olandese Anna Van der Breggen (Team SD Worx – Protime). 🔗 Leggi su Oasport.it

