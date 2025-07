Il Napoli piazza il colpo, pronta l’idea che cambia il mercato azzurro: i dettagli sullo scambio. Continua il mercato del Napoli, che nelle ultime settimane è stato particolarmente impegnato sul fronte offensivo. Non è un mistero che la dirigenza partenopea voglia regalare ad Antonio Conte un innesto in attacco che possa affiancare Romelu Lukaku in vista di una stagione che si prospetta particolarmente impegnativa. (LaPresse) tvplay.it Un’operazione non semplice, che si sta dimostrando difficile da portare a termine. Le trattative prima con il Liverpool per Darwin Nunez (non ancora abbandonata) e poi con l’Udinese per Lorenzo Lucca, stanno mettendo il Napoli a dura prova per via delle richieste economiche fatte dal club inglese e da quello friulano. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Napoli, che bomba di mercato: si chiude con lo scambio