San Siro | il Ministero della Cultura conferma il 10 novembre come data per il vincolo del 2° anello

Confermata la scadenza indicata dalla Soprintendenza perché lo stadio diventi interesse culturale. Il parere peserà sulla decisione del Tar che si riunisce martedì. Passo avanti per Milan e Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - San Siro: il Ministero della Cultura conferma il 10 novembre come data per il vincolo del 2° anello

Le condanne di ieri, ma soprattutto la conferma dell'accusa di associazione per delinquere, aprono una fase inedita per le due curve di Inter e Milan, con i leader in carcere e i gruppi storici che non potranno più mettere i propri striscioni a San Siro.

San Siro: il Ministero della Cultura conferma il 10 novembre come data per il vincolo del 2° anello; MiC: la top 30 2024 dei luoghi della cultura statali; Fondi al film di Kaufmann, si dimette il direttore generale del ministero della Cultura.

San Siro, nodo sulla data per il vincolo: il Ministero conferma la Soprintendenza - Nel parere inviato per l’udienza al TAR di martedì, il Ministero della Cultura ha confermato che la data fissata per stabilire il vincolo è quella del 10 novembre 1955. Riporta calcioefinanza.it

San Siro, il ministro Giuli avvia le verifiche sul vincolo dello stadio: martedì udienza al Tar. Il nodo del secondo anello - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha avviato le verifiche per accertare se il vincolo sul secondo anello del Meazza sia già scattato o se, come ritiene il Co ... Secondo msn.com