Napoli è fatta anche per Beukema | cifre durata contratto e visite mediche già fissate | CMIT

Il calciomercato scoppiettante del Napoli prosegue con un altro colpo di scena: alla corte di Conte arriva anche Beukema Sam Beukema sarà un nuovo difensore del Napoli per la stagione 2025-26. Il Bologna e il club azzurro hanno definito gli ultimi dettagli di un affare che ormai non era più in discussione da giorni. O meglio, dall’arrivo di Vitik in rossoblu. Sam Beukema, nuovo colpo per il Napoli di Conte (ANSA) Calciomercato.it Il centrale olandese si è recato a Casteldebole per il raduno della formazione emiliana. Il tempo di salutare tutti, compreso i tifosi, che dovrà immediatamente scendere al sud per le visite mediche. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli, è fatta anche per Beukema: cifre, durata contratto e visite mediche già fissate | CM.IT

In questa notizia si parla di: napoli - beukema - fatta - cifre

NM Live – Napoli? Lang e Beukema due innesti mirati, De Bruyne è una star - Salvatore Esposito, Giubilato, Di Vicino, Salvione, Pasino e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.

Napoli su Beukema dopo Marianucci, avversari in Coppa Italia - Il Napoli perde Juan Jesus per infortunio, ma conta di recuperare presto Alessandro Buongiorno e intanto testa Rafa Marin.

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Napoli, Juan Jesus verso l’addio: Manna valuta Beukema e guarda in casa Bologna Juan Jesus è al lavoro per provare a essere a disposizione nell’ultima … L'articolo J.

#Beukema-#Napoli, da Bologna: "E' fatta! Ecco le cifre dell'affare" Vai su X

Ciro Venerato va controcorrente: per Beukema non è fatta e il Napoli sonda Skriniar Vai su Facebook

Beukema al Napoli, accordo raggiunto col Bologna: le cifre dell'operazione, in arrivo il nuovo difensore per Conte; Beukema al Napoli: è fatta, cifre e dettagli dell'operazione; Napoli, è fatta per Beukema: tutte le cifre dell'affare.

Napoli, è fatta anche per Beukema: cifre, durata contratto e visite mediche già fissate | CM.IT - Durata contratto, cifre dell'affare e data delle visite mediche di Sam Beukema, nuovo acquisto del Napoli di Antonio Conte ... Segnala calciomercato.it

Beukema-Napoli, è fatta. Scambio di documenti in corso, le cifre finali dell'operazione - Domani si apre una settimana decisiva per il mercato del Napoli che è a pronto a chiudere la questione Osimhen ma non solo. Riporta msn.com