Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 20 luglio, alle 17:00, nella piazzetta di Oscata, i volontari di Oscata inVita invitano tutta la comunità a celebrare la riattivazione dell’antico forno delle famiglie oscatesi. Una vecchia architettura che gli abitanti locali oggi riutilizzano per eventi evocativi e ricreativi riscontrando gusti autentici, valorizzando la produzione locale, dove assaporare profumi intensi, familiari, unici. La storia della riattivazione del forno rappresenta per la comunità un gesto esemplare e rappresentativo della storia associativa, in cui tante scintille si sono unite per valorizzare un elemento del patrimonio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Oscata inforna”, torna la ritualità del pane e dei forni di comunità.