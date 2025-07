Un veronese vicepresidente del Cominato di Educazione Finanziaria e Patrimoniale dell’ANCP.

È Daniele Bussola, di San Pietro In Cariano, il nuovo vicepresidente del Comitato di Educazione Finanziarie e Patrimoniale dell’Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali. Dipendente di uno dei principali gruppi assicurativi, era già membro dell’ANCP come tecnico esperto in polizze vita. 🔗 Leggi su Veronasera.it