Da Rotterdam a Genova i porti europei diventano anche basi militari

I porti europei sono sempre più attivi nel gestire la transizione degli scenari internazionali, e di conseguenza delle loro attività economiche, verso una fase più complessa e caotica, connotata da maggior incertezza sul fronte geopolitico e una nuova salienza della preparazione a possibili crisi globali. In caso di conflitto su larga scala, la logistica portuale giocherebbe un ruolo determinante e i Paesi europei devono fare ampiamente attenzione a mobilitare virtuosamente le proprie infrastrutture per capire come prepararle ad ogni eventualità . Genova: la nuova diga con uso duale. La scorsa settimana il Ministero delle Infrastrutture italiano ha, ad esempio, ufficializzato la presentazione come progetto a uso duale (militare e civile) della nuova diga foranea del porto di Genova, che potrà ospitare non solo mercantili, petroliere e navi cargo ma anche, potenzialmente, trasporti truppe, portaerei leggere, cacciatorpediniere, fregate, pattugliatori e altre navi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Da Rotterdam a Genova, i porti europei diventano (anche) basi militari

In questa notizia si parla di: porti - europei - rotterdam - genova

Lollobrigida: strategia integrata su porti, infrastrutture e agricoltura contro modelli europei - Durante un incontro a Roma organizzato dall’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile (Alis), il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha illustrato la visione del governo riguardo al potenziamento della logistica strategica del Paese.

In diretta dal Senato la dichiarazione di voto di Silvia Fregolent sul Ddl Interporti Vai su Facebook

Trieste, su treno il 54% dei container. Ma molti scali europei sono in ritardo; Logistica portuale: la classifica dei porti europei; Salvini: Lo scalo di Alessandria porterà l'Italia al centro dei trasporti europei.

Trieste, su treno il 54% dei container. Ma molti scali europei sono in ritardo - Tra i grandi porti europei, Trieste è al primo posto in termini percentuali nell’utilizzo della modalità ferroviaria per movimentare i container, con il 54 ... Come scrive ilsecoloxix.it

Ucraina, la ripresa passa anche dai porti: alleanza con Genova e Savona - Firmato il Memorandum fra Palazzo San Giorgio e l’authority Uspa. Riporta genova.repubblica.it