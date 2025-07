Due miliardi di Starlink in xAI Musk spinge sull’intelligenza artificiale

SpaceX ha deciso di investire 2 miliardi di dollari in xAI, la startup di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, come parte di un round azionario da 5 miliardi. La notizia, riportata dal Wall Street Journal, segna un nuovo passo nella strategia di integrazione tra le diverse aziende di Musk e spinge xAI nella corsa a colmare il divario con giganti del settore come OpenAI, Anthropic e Google DeepMind. L’investimento arriva dopo la fusione tra xAI e la piattaforma X, ex Twitter, e porta la valutazione del gruppo combinato a circa 113 miliardi di dollari. Il chatbot Grok, sviluppato da xAI, è già operativo come motore dell’assistenza clienti di Starlink — il servizio di internet satellitare di SpaceX — ed è destinato a essere integrato nei robot umanoidi Optimus di Tesla. 🔗 Leggi su Formiche.net

