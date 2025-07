Trump si comporta come un mafioso L’accusa dell’ex ministro brasiliano | dazi Usa per favorire l’estrema destra

Per Aloysio Nunes, ministro degli Esteri brasiliano dal 2017 al 2018, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che nei giorni scorsi ha inviato al Brasile una lettera in cui annuncia dazi del 50% sul suo export di “comportarsi come un mafioso “. Perché “sgancia una bomba e poi dice ‘negoziamo’”, spiega in un’intervista al quotidiano argentino La Nación. Il suo intento? Usare il commercio come strumento di pressione politica per indebolire il governo di Luiz Inácio Lula da Silva a favore dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Nunes si era trovato a fronteggiare i dazi Usa durante il primo mandato del tycoon, quando era ministro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Trump si comporta come un mafioso”. L’accusa dell’ex ministro brasiliano: dazi Usa per favorire l’estrema destra

Il presidente Anpi a ruota libera sul palco, nel mirino Trump e le destre: "Aggregato affaristico mafioso" - Stamane sul placo di Piazza Grande, dove si sono svolte le celebrazioni del 25 Aprile alla presenza di ameno duemila persone, l'intervento centrale e più corposo è stato svolto da Vanni Bulgarelli, presidente provinciale dell'Anpi.

SCOPPIA LA GUERRA DEI DAZI TRA USA E BRASILE - Il presidente americano attacca politicamente il suo omologo brasiliano Lula da Silva. Trump minaccia dazi del 50% sui prodotti del verde-oro, ovvero il rame. Questo materiale è definito così per il suo r Vai su Facebook

Ex ministro brasiliano Nunes, 'Trump agisce come un mafioso'

Ex ministro brasiliano Nunes, 'Trump agisce come un mafioso' - L'imposizione unilaterale di dazi del 50% sulle esportazioni brasiliane da parte di Donald Trump è quasi un caso di déjà vu per Aloysio Nunes. Si legge su ansa.it

Brasile, Lula convoca riunione di emergenza per i dazi di Trump - Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha convocato una riunione di emergenza dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato dazi del 50% sui prodotti del paese s ... Secondo ansa.it