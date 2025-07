Classifica Mondiale MotoGP 2025 | Marc Marquez sempre più in fuga 3° Bagnaia distante

Marc Marquez ha vinto anche la gara domenicale del Sachsenring ed ha allungato ulteriormente in testa alla classifica piloti del Mondiale MotoGP: il fuoriclasse spagnolo può fare affidamento su 83 punti di vantaggio nei confronti del fratello Alex, mentre Francesco Bagnaia è sempre più attardato e accusa un distacco di 147 punti. Alle spalle del due-volte iridato in top-class si troviamo Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025 (GP Germania). 1 Marc MARQUEZ 93 344 Ducati Ducati Lenovo Team 2 Alex MARQUEZ 73 261 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 3 Francesco BAGNAIA 63 197 Ducati Ducati Lenovo Team 4 Fabio DI GIANNANTONIO 49 142 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 5 Franco MORBIDELLI 21 139 — — 6 Marco BEZZECCHI 72 130 Aprilia Aprilia Racing 7 Johann ZARCO 5 104 Honda CASTROL Honda LCR 8 Pedro ACOSTA 37 99 KTM Red Bull KTM Factory Racing 9 Fermin ALDEGUER 54 92 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 10 Fabio QUARTARARO 20 87 Yamaha Monster Energy Yamaha 11 Maverick VIÑALES 12 69 — — 12 Brad BINDER 33 60 KTM Red Bull KTM Factory Racing 13 Raul FERNANDEZ 25 51 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 14 Ai OGURA 79 49 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 15 Luca MARINI 10 48 Honda Honda HRC Castrol 16 Jack MILLER 43 46 Yamaha Prima Pramac Yamaha 17 Enea BASTIANINI 23 42 — — 18 Alex RINS 42 41 Yamaha Monster Energy Yamaha 19 Joan MIR 36 32 Honda Honda HRC Castrol 20 Takaaki NAKAGAMI 30 10 — — 21 Lorenzo SAVADORI 32 8 Aprilia Aprilia Racing 22 Augusto FERNANDEZ 7 6 — — 23 Miguel OLIVEIRA 88 6 Yamaha Prima Pramac Yamaha 24 Somkiat CHANTRA 35 1 — —. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2025: Marc Marquez sempre più in fuga, 3° Bagnaia distante

