Indagato il papà del 17enne morto sepolto dalla sabbia a Montalto di Castro

(Adnkronos) – Il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto dopo essere rimasto sepolto in una buca che aveva scavato lui stesso sulla spiaggia di Montalto di Castro, è stato iscritto sul registro degli indagati dalla Procura di Civitavecchia con l'accusa di omicidio colposo. Lo rivela 'La Repubblica' spiegando che ''l'iscrizione per l'ipotesi di reato .

In questa notizia si parla di: 17enne - morto - sepolto - indagato

