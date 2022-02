Ultime Notizie Roma del 08-02-2022 ore 09:10 (Di martedì 8 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio basta mascherine all’aperto in tutta Italia a partire dal 11 febbraio a prescindere dal colore della Regione in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute dice Sottosegretario alla salute Andrea Costa si intravede anche l’apertura delle discoteche così come un cambio anche nella capienza degli stati un annuncio che procede con l’andamento dell’epidemia il corde sembra infatti allentare la sua morta accanto a questo una iniezione di fiducia viene anche dalle vaccinazioni per fine marzo con il completamento delle terze dosi circa 12-13 milioni che Ancora mancano Ci saranno anche le condizioni per non prorogare lo stato di emergenza la mia leadership del MoVimento 5 Stelle si base sulla profonda condivisione di principi e valori è un legame politico prima che ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio basta mascherine all’aperto in tutta Italia a partire dal 11 febbraio a prescindere dal colore della Regione in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute dice Sottosegretario alla salute Andrea Costa si intravede anche l’apertura delle discoteche così come un cambio anche nella capienza degli stati un annuncio che procede con l’andamento dell’epidemia il corde sembra infatti allentare la sua morta accanto a questo una iniezione di fiducia viene anche dalle vaccinazioni per fine marzo con il completamento delle terze dosi circa 12-13 milioni che Ancora mancano Ci saranno anche le condizioni per non prorogare lo stato di emergenza la mia leadership del MoVimento 5 Stelle si base sulla profonda condivisione di principi e valori è un legame politico prima che ...

