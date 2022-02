«Ucraina, nessun accordo». Il Cremlino gela Macron: non ritiriamo le nostre truppe (Di martedì 8 febbraio 2022) Emmanuel Macron vede delle «soluzioni concrete» alla crisi Ucraina: lo ha ripetuto ieri a Kiev al presidente Volodymir Zelensky, incontrato dodici ore dopo il lungo colloquio a Mosca con... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 8 febbraio 2022) Emmanuelvede delle «soluzioni concrete» alla crisi: lo ha ripetuto ieri a Kiev al presidente Volodymir Zelensky, incontrato dodici ore dopo il lungo colloquio a Mosca con...

