Tottenham Hotspur vs Southampton: pronostico e possibili formazioni

Dopo aver raggiunto entrambi il quinto turno di FA Cup, il Tottenham Hotspur e il Southampton si preparano a combattere in Premier League mercoledì 9 febbraio nella capitale. Gli uomini di Antonio Conte hanno superato il Brighton & Hove Albion per 3-1 nel quarto turno, mentre i Saints hanno superato il Coventry City per 2-1. Il calcio di inizio di Tottenham Hotspur vs Southampton è previsto alle 20:45

Anteprima della partita Tottenham Hotspur vs Southampton: a che punto sono le due squadre?

Tottenham Hotspur

Con i nuovi arrivi Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur al seguito, il Tottenham si è affidato al vecchio fedele Harry Kane per fare il lavoro contro il Brighton, con ...

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Hotspur Piace alle aziende Emea l'idea di una rete as - a - service Hpe Aruba ha voluto concentrare l'attenzione sul settore sportivo, partendo dall'esperienza della società calcistica del Tottenham Hotspur , già da qualche anno impegnata nella costruzione del ...

FA Cup 2021/2022, sorteggiati gli ottavi: il City pesca il Peterborough ... Luton Town - Chelsea, Crystal Palace - Stoke City, Peterborough United - Manchester City, Liverpool/Cardiff City - Norwich City, Southampton - West Ham United, Middlesbrough - Tottenham Hotspur, ...

Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion Barclays FA WSL – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Calcio tra Tottenham Hotspur e Brighton & Hove Albion. La partita è in programma il 6 febbraio 2022 alle 15:00. La nostra diretta ti offre ...

Osimhen fa l'ammissione di Drogba, nominando Romero il "difensore più duro" che abbia mai affrontato La star del Napoli Victor Osimhen spiega perché Didier Drogba è uno dei suoi modelli e afferma che Cristian Romero del Tottenham Hotspur è il difensore più duro che abbia mai affrontato.

