** Titoli Stato: spread Btp-Bund in rialzo a 162 punti ** (Di martedì 8 febbraio 2022) Milano 8 feb. (Adnkronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 162 punti, rispetto alla chiusura di ieri a 158. Il rendimento del titolo decennale si attesta all'1,87%. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Milano 8 feb. (Adnkronos) - Lotra Btp etedeschi apre ina 162, rispetto alla chiusura di ieri a 158. Il rendimento del titolo decennale si attesta all'1,87%.

Advertising

petergomezblog : In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato europei. Btp italiano 1,86%, lo spread supera i 160 punti… - emanuele__Ti : @AloBrasil1974 Pioli è il nostro top player, persona squisita e allenatore moderno. Abbiamo trovato il nostro Fergu… - MilanoFinanza : Ancora sostenuti i rendimenti dei titoli di Stato, borse europee in leggero rialzo - ParliamoDiNews : ** Titoli Stato: spread Btp-Bund in rialzo a 162 punti ** – Libero Quotidiano #titoli #spread #btp-bund #rialzo… - TV7Benevento : ** Titoli Stato: spread Btp-Bund in rialzo a 162 punti ** - -

Ultime Notizie dalla rete : Titoli Stato Mercati oggi: Asia mista, il focus è sulle obbligazioni O torna il 2011 Mercati oggi concentrati sui titoli di Stato Alle ore 8.08 il Nikkei scambia a +0,13% e gli indici cinesi Shenzhen e Shanghai sono misti: il primo viaggia a - 1,06% e il secondo ...

Borsa Italiana Oggi 8 febbraio 2022: incertezza in avvio? MPS sotto esame ...13 per cento a quota 27.285 punti, appena sopra al minimo intraday che era stato raggiunto nel ... titoli da tenere d'occhio Quali sono le quotate da tenere d'occhio nella seduta di borsa di oggi 8 ...

Borsa: Europa debole e tensione su titoli Stato, Milano -1,4% Agenzia ANSA Sale la propensione al rischio, yen in calo Il dollaro si è rafforzato all'inizio della seduta asiatica. Il dollaro rimane sostenuto dal previsto aumento dei tassi di riferimento della Fed, ha affermato Bank of America, e il ...

Murelli sul derby: "Vittoria che ci dà grandi stimoli per continuare" Ai microfoni di Milan TV, Giacomo Murelli, il vice di Stefano Pioli, ha parlato del successo nel derby: "È stata una grandissima vittoria e una grande soddisfazione che ci ...

O torna il 2011 Mercati oggi concentrati suidiAlle ore 8.08 il Nikkei scambia a +0,13% e gli indici cinesi Shenzhen e Shanghai sono misti: il primo viaggia a - 1,06% e il secondo ......13 per cento a quota 27.285 punti, appena sopra al minimo intraday che eraraggiunto nel ...da tenere d'occhio Quali sono le quotate da tenere d'occhio nella seduta di borsa di oggi 8 ...Il dollaro si è rafforzato all'inizio della seduta asiatica. Il dollaro rimane sostenuto dal previsto aumento dei tassi di riferimento della Fed, ha affermato Bank of America, e il ...Ai microfoni di Milan TV, Giacomo Murelli, il vice di Stefano Pioli, ha parlato del successo nel derby: "È stata una grandissima vittoria e una grande soddisfazione che ci ...