Tananai, dalla fidanzata al nonno: tutto quello che sappiamo sul più ironico di Sanremo 2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) All'Ariston è arrivato ultimo, ma ha esultato come se avesse vinto. D'altronde la sua cifra stilistica è proprio l'ironia. Anche quando parla della (misteriosa) fidanzata: «Non vive con me, ma a casa mia tiene lo spazzolino e pure le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video di Esagerata» Leggi su vanityfair (Di martedì 8 febbraio 2022) All'Ariston è arrivato ultimo, ma ha esultato come se avesse vinto. D'altronde la sua cifra stilistica è proprio l'ironia. Anche quando parla della (misteriosa): «Non vive con me, ma a casa mia tiene lo spazzolino e pure le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video di Esagerata»

dr4maticqueen : non riesco a togliermi dalla testa la canzone di tananai - fairiesbtxt : no raga non fa più ridere toglietemi la canzone di tananai dalla testa - adamaresichiama : Ma come si toglie la canzone di Tananai dalla testa - EleOnlyTheBrave : RT @valeagle17: Tananai che è arrivato ultimo ma: - Ha conquistato il popolo di Twitter - Vincitore morale di questo Sanremo - Adottato da… - hyunjinikigai : Se mi togliete Tananai dalla testa giuro che farò tutto quello che volete per un mese -