(Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – “Da gennaio le personesi sono viste decurtare o tagliare completamente ildia seguito dell’aumento delle pensioni di invalidità. Una sentenza della Corte Costituzionale (n. 152, 2020) ha aumentato di poco le bassissime pensioni di invalidità da 291 euro al mese fino a un massimo di 368 euro e non per tutti. Per una scelta politica sbagliata si conteggiano le pensioni di invalidità nel cumulo dei redditi familiari come denunciato da tempo giustamente dalla Fish. La conseguenza è che l’Inps colpisce chi più ha bisogno di sostegno. Chiediamo cheimmediatamente per porre rimedio a questa palese ingiustizia. Abbiamo concordato con le deputate Suriano. Sarli, Benedetti e Ehm e le senatrici Nugnes e La Mura la ...

Advertising

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, lo Stato con una mano dà e con l’altra toglie. L’Inps conferma: tagliato a invalidi e anzi… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza tagliato agli invalidi che hanno avuto un aumento della pensione: “Riducono un diritto conq… - Lopinionista : Tagliato reddito di cittadinanza ai disabili, Rifondazione Comunista: 'Governo e parlamento intervengano subito'… - AngiolinaRuta : RT @maurizioacerbo: TAGLIATO REDDITO DI CITTADINANZA A DISABILI. GOVERNO E PARLAMENTO INTERVENGANO SUBITO - montacarichi : RT @maurizioacerbo: TAGLIATO REDDITO DI CITTADINANZA A DISABILI. GOVERNO E PARLAMENTO INTERVENGANO SUBITO -

Ultime Notizie dalla rete : Tagliato reddito

Pescara. 'Da gennaio le persone disabili si sono viste decurtare o tagliare completamente ildi cittadinanza a seguito dell'aumento delle pensioni di invalidità'. Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Nicolò Martinelli, responsabile politiche sociali del Partito della Rifondazione ...... ma comunque al di sotto dei suddetti 8.955,98, l'assegno per il terzo figlio viene "", ... Ricordiamo che tale prestazione è cumulabile con gli altri bonus famiglia e non costituiscené ...Il Reddito di Cittadinanza è a rischio per tutti coloro che non raggiungono certi requisiti. Perché ora si rischia dei tagli importanti, specie per coloro che si accingono a richiederlo a febbraio 202 ...Per il rinnovo ISEE per reddito di cittadinanza, ecco quando si perde il sussidio ... Oppure il possesso di auto o di moto che, per cilindrata, superano una determinata soglia. Tagliati fuori dal ...