Super Green Pass obbligatorio | da 15 febbraio alla Camera

(Adnkronos) – Anche per i deputati sarà previsto l'obbligo di Green Pass rafforzato per accedere alla Camera dal 15 febbraio. I prossimi Passaggi formali coinvolgeranno il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

