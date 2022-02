Sanremo, tra rivelazioni e conferme: da Giovanni Truppi a Sangiovanni (Di martedì 8 febbraio 2022) È stato un Festival di Sanremo all’insegna della spensieratezza, che ha messo d’accordo gran parte del pubblico. “Perché Sanremo è Sanremo“, e in fondo un po’ tutti avevamo bisogno di una boccata d’aria dopo un anno non molto semplice. E tra i 25 big in gara, si è sicuramente contraddistinto Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia. Il cantautore è riuscito ad interpretare una delle dichiarazioni d’amore più belle e compiute di tutta la sua carriera. Perché in fondo questo è stato anche un po’ il Festival dell’amore, in tutte le sue forme. Nel videoclip della canzone, infatti, il cantante è a suonare in un hotel improbabile, ma avviene un incontro che gli cambia la serata. Peccato che i due, anche se inizialmente c’è un bel feeling tra di loro, sono destinati a non vedersi più. Ed è proprio ... Leggi su velvetmag (Di martedì 8 febbraio 2022) È stato un Festival diall’insegna della spensieratezza, che ha messo d’accordo gran parte del pubblico. “Perché“, e in fondo un po’ tutti avevamo bisogno di una boccata d’aria dopo un anno non molto semplice. E tra i 25 big in gara, si è sicuramente contraddistintocon Tuo padre, mia madre, Lucia. Il cantautore è riuscito ad interpretare una delle dichiarazioni d’amore più belle e compiute di tutta la sua carriera. Perché in fondo questo è stato anche un po’ il Festival dell’amore, in tutte le sue forme. Nel videoclip della canzone, infatti, il cantante è a suonare in un hotel improbabile, ma avviene un incontro che gli cambia la serata. Peccato che i due, anche se inizialmente c’è un bel feeling tra di loro, sono destinati a non vedersi più. Ed è proprio ...

