San Valentino, a tavola con un cuore rosso… di bresaola (Di martedì 8 febbraio 2022) Da Citterio tre antipasti raffinati e fai da te col salume più elegante e leggero per eccellenza. Gamberi, caprino e quinoa, la bresaola della Valtellina I.G.P. protagonista degli antipasti per la festa degli innamorati La regina di San Valentino è la bresaola. Nel segno dell'eleganza, del gusto e della leggerezza, il salume dolce e delicato per eccellenza diventa il trend 2022 per la festa degli innamorati, nobilitando al massimo il suo tipico colore rosso intenso ed esaltandosi in tre ricette creative e originali firmate dagli Chef Citterio da riproporre a casa per una cena romantica o in famiglia. La raffinatezza dei gamberi, la cremosità del caprino e la digeribilità della quinoa: tre abbinamenti scelti da Citterio per creare antipasti, semplici ma allo stesso tempo sfiziosi e perfetti per trascorrere al meglio la cena degli ...

